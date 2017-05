Parco Lineare, lavori in corso: "Ci scusiamo per i disagi. Vogliamo valorizzare la struttura"

Qualcosa si muove. Come anticipato da RomaToday, i lavori di completamento sul parco lineare Monte Ciocci-Monte Mario sono partiti nonostante alcuni ritardi segnalati anche dai cittadini.

Il Municipio XIV, in una nota, ha spiegato che gli interventi “si stanno svolgendo nel rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma” comunicato dal direttore dei lavori di Rfi. Nel dettaglio, è stato indicato che è in fase di completamento "la predisposizione del ripristino del manto di copertura finale e che, al termine dei lavori del primo tratto, il segmento – hanno riferito da via Mattia Battistini – verrà riaperto e preso in carico dai competenti dipartimenti di Roma Capitale, con la relativa attivazione delle attività di manutenzione ordinaria. Successivamente si proseguirà con gli interventi previsti" nelle parti rimanenti.

L’obiettivo, “malgrado i disagi attuali di cui ci scusiamo”, è quello “di valorizzare l'infrastruttura riportandone la gestione nelle corrette procedure amministrative senza le quali non è possibile assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria. L'ultimazione dei lavori – hanno ribadito – è necessaria, per poter completare la realizzazione dell'opera ed espletare le procedure di trasferimento dell'infrastruttura a Roma Capitale, allo scopo di pianificare e assicurare in maniera adeguata e continuativa la manutenzione ordinaria, inclusa la pulizia e la gestione del verde”.