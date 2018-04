Parco lineare terra di nessuno: distrutta targa intitolata ad Angelina Merlin, esplode la rabbia

Uno sfregio, “un atto vandalico” che è stato definito “preoccupante” e che si è consumato lungo il parco lineare Monte Ciocci-Monte Mario, poco dopo il Gemelli. La targa intitolata ad Angelina Merlin ieri 18 aprile è stata trovata a terra, distrutta. Quella targa - come altre sei presenti lungo la pista - era stata dedicata a una donna “uscita fuori dalla lotta contro il fascismo” e che ha preso parte all’Assemblea costituente.

Atto vandalico lungo la pista ciclabile

“È stato buttato giù il palo, con sopra la targa” è quanto raccontato da chi, nel pomeriggio, si è trovato alla targa. Elisabetta Papini, ex consigliera del Municipio XIV, è andata su tutte le furie, affermando: “Un atto vandalico? Sì, si sono impegnati. Mi sembra fatto apposta”. L’episodio con molta probabilità non cadrà nel vuoto. Julian Colabello, presidente della commissione Trasparenza di Monte Mario e consigliere del Partito democratico, ha annunciato: “Chiederò l’immediato ripristino della targa, questo è quello che fa un rappresentante delle istituzioni. Purtroppo è già capitato che altre targhe della pista venissero imbrattate o smontate. Non è il primo caso. Certo, la situazione non è delle migliori, soprattutto sulla percezione della cura e della manutenzione, che è assente”.

Il nasone a terra

Quanto accaduto sulla ciclabile è l’ultimo di una serie di episodi che, man di mano, sono stati segnalati. A poca distanza dalla targa andata a pezzi, c’è una fontanella (foto sotto) che è stata sradicata e che giace a terra. Chi frequenta la pista ha ammesso: “Starà lì da un anno”. Anche Federico Guidi, dirigente romano di Fratelli d’Italia, ha evidenziato ulteriori criticità: “Mi è stato riferito di un rigonfiamento dell’asfalto, all’altezza del sottopasso della stazione Balduina. Nelle settimane scorse, invece, i cancelli aperti e l’assenza di illuminazione hanno favorito situazioni non certo piacevoli, come le fioriere spaccate e i muri imbrattati. Tutto tra via Proba Petronia e via Damiano Chiesa. Senza dimenticare l’assenza di manutenzione del verde”.

La dedica alle donne della Costituente

Durante la precedente Amministrazione alcuni tratti del parco lineare vennero dedicati a sette donne che presero parte all’Assemblea costituente: Bianca Bianchi, Maria Maddalena Rossi, Teresa Noce, Laura Bianchini, Rita Montagnana, Angelina Merlin, Elettra Pollastrini. I nomi vennero proposti dalla classe III A Turistico dell’Istituto superiore “Pertini-Falcone” nell’ambito del progetto “Sulle vie della parità @ Roma”, promosso dall’assessorato alle Pari Opportunità e dall’assessorato alla Cultura e allo Sport di Roma Capitale e realizzato in collaborazione con l'associazione toponomastica femminile, Fnism (Federazione nazionale insegnanti) e Legambiente. Il percorso coinvolse circa 400 studenti di dieci istituti superiori romani sul ruolo delle donne nella storia e nella cultura del territorio. Il progetto, inoltre, ha sposto i riflettori su personaggi, al femminile, che nella Capitale hanno lasciato un marchio per le loro azioni, l’attività letteraria, artistica e scientifica, l’impegno umanitario e sociale.