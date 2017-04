Parco Lineare e lavori, chiusa la tratta Gemelli-Balduina. Ma non mancano le polemiche

"I lavori sono fondamentali per concludere la realizzazione della pista". Così Valeria Pulieri, assessora alla Mobilità del Municipio XIV, in merito agli interventi relativi al Parco Lineare Monte Ciocci-Monte Mario. Come concordato con Rete Ferroviaria Italia, sarà chiusa al pubblico la tratta Gemelli-Balduina per circa un mese.

"Ci sono interventi necessari – ha continuato Pulieri a RomaToday – che non erano stati completati negli anni scorsi. Ossia collaudare la pista, trasferirla al Comune e attivare i servizi necessari alla sua gestione". Secondo quanto sostenuto in una nota di via Mattia Battistini, la Maceg è la ditta incaricata da Rfi per l’esecuzione dei lavori.

Qualcuno però ha storto il naso. Massimo, sulla pagina Facebook del Quattordicesimo, ha commentato: "Avete aspettato la primavera per dare il massimo del disagio". Mentre Federico Guidi, componente dell'esecutivo romano di Fratelli d'Italia, ha affermato sul social network: "Avevamo chiesto di non chiudere la pista per i lavori, visto che siamo in un periodo in cui la cittadinanza usufruisce della pista. Il Municipio XIV intervenga sulla ditta di Rfi che sta facendo i lavori per far svolgere gli stessi senza chiusura ma alternando il rifacimento del percorso ciclabile con quello pedonale". Poi ha sottolineato: "Il fondo e il materiale da applicare sui due tracciati è diverso, pertanto non dovrebbe essere difficile consentire il pieno utilizzo di uno dei due anche durante i lavori".

Al netto di tutto, sta andando avanti - con non poche beghe - l'iter del completamento del Parco. Prima l'annuncio dell'inizio dei cantieri (15 febbraio) disatteso e a seguire una corsa in salita per l'ostacolo rappresentato da una perizia legale. Infine l'ultimazione della fase preliminare di allestimento, con la realizzazione di due campi prova per le operazioni sull'asse Gemelli-Balduina. Ora non resta che aspettare. E sperare che, finalmente, qualcosa si muova.