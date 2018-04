Fuoco acceso, barbecue e degrado: baraccopoli abusiva nel parco del Pineto

A ottobre il parco del Pineto è stato definito “la discarica del Municipio XIV”. Dopo sei mesi non va meglio. In via Eugenio Frate, all’incrocio con via Damiano Chiesa, zona Balduina, è presente una baraccopoli abusiva. La situazione non è la prima volta che viene denunciata. E oggi 27 aprile le immagini non si sono discostate troppo dai capitoli precedenti.

Fuoco acceso per riscaldare il cibo

All’interno del bosco c’era del fuoco acceso per riscaldare il cibo, mentre intorno si notavano capanne di fortuna e anche uno spazio adibito a bagno. Camminando in zona, sono spuntati fuori rifiuti e resti di elettrodomestici. Un’immagine desolante, senza dubbio, per il polmone verde del quartiere.

Barbecue nel parco del Pineto

Alberto Mariani, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Quattordicesimo, da sempre è attento alle condizioni in cui versa il parco del Pineto. Così, una volta constatato lo stato delle cose, ha commentato: “Siamo alle solite. L’anno scorso ho effettuato segnalazioni e presentato atti sul problema. Nell’immaginario collettivo Balduina è sempre stato visto come quartiere di un certo livello e qua vediamo una situazione che ricorda la discarica di Malagrotta, con rifiuti organici, il fuoco acceso alla buona e una sorta di barbecue. Sono state contate almeno una decina di baracche”.

Incendio al parco del Pineto

In questo punto, lo scorso agosto, ci fu un incendio: “Vedendo fiamme in libertà, ci sono dei rischi. Personalmente mi sono battuto per il verde, lotta al degrado e abusivismo. Ho presentato atti che, purtroppo, non hanno sortito effetti. Abbiamo effettuato una commissione Ambiente interna ed esterna al parco. In un’occasione abbiamo trovato immondizia e qualche baracca”.

Proposto un tavolo tecnico

“Pensavo che l’Amministrazione, come pungolo, si sarebbe mossa per porre fine alle criticità registrate nel Pineto – ha affermato Alberto Mariani – ma qui, più che i riflettori, si accedono i fuochi. Andrò avanti per ripristinare il decoro e rendere vivibile il quadrante. Sul parco non è direttamente competente il Municipio, quindi per me è difficile continuare a sollecitarlo. Dovrò cambiare canale, cercando un dialogo con i privati e Roma Natura. Rilancerò in commissione la proposta di un tavolo tecnico, con il Municipio a fare da tramite. È evidente che così non si può andare avanti”.