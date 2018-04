Giardino del nido 'liberato' dopo oltre un anno: genitori ringraziano i vigili del fuoco

Quando hanno visto la scena non credevano ai loro occhi: le alberature presenti nel giardino dell'asilo nido Giallo Verde e Blu di via Romeo Rodriguez Pereira, alla Balduina, Municipio XIV, sono state tolte dopo oltre un anno. L'area, infatti, era inaccessibile dal gennaio 2017. Da quel momento è partito il valzer delle competenze, su chi doveva fare cosa. Alla fine ci hanno pensato i vigili del fuoco. Ai genitori - e alle maestre - non è restato altro che esultare.

Intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno fatto il loro ingresso in scena ieri 12 aprile, intorno alle 9. Una volta studiato il da farsi, si sono messi all'opera e intorno a mezzogiorno avevano portato a termine le operazioni. A dare un aiuto, secondo quanto appreso, anche le maestre, che hanno tolto ramoscelli e hanno spazzato, dando una pulita intorno alla parte interessata. Un lavoro di squadra, quindi, per il bene dei bambini. L'area interdetta, per la cronaca, era quella dei grandi. L'edificio, va detto, ospita pure le sezioni dei piccoli e dei medi: ognuna ha un proprio accesso al giardino. Ma vista la situazione si è dovuto fare buon viso a cattivo gioco. In che modo? Uscendo a turno.

Le segnalazioni

La notizia della rimozione della alberature è stata confermata anche da Valeria Pulieri, assessora all'Ambiente di Monte Mario e da Julian Colabello, consigliere Pd e presidente della commissione Trasparenza, che ha seguito da vicino l'evolversi della situazione. Una mamma, a RomaToday, ha così commentato: "Noi genitori e i nostri figli abbiamo dovuto aspettare oltre un anno l'intervento che poi si è risolto nel giro di poche ore. Per quello che ci riguarda, abbiamo lottato da subito per garantire ai nostri figli di poter usufruire del giardino. I nostri interventi, alla tv e sui giornali, non sono passati inosservati. È una vittoria. Un grazie ai vigili del fuoco, il lavoro lavoro è stato prezioso e fondamentale". Soddisfatto pure l'ex consigliere Andrea Montanari, che da subito si è mosso per fornire un sostegno alle mamme e ai papà: "Tutto è bene quel che finisce bene. Certo, in questi mesi si sono palesate le insufficienze di questa Amministrazione".

Lo stallo alla Balduina

Lo stallo intorno al nido della Balduina si è protratto per troppo tempo. Nel mezzo le proteste dei genitori, che hanno diffidato Comune e Municipio XIV. A seguire, il rimbalzo di competenze su chi doveva prendere in mano la situazione. L'assessora Pulieri, da par sua, scrisse al segretariato. Inoltre, a RomaToday, specificò: "Il groviglio dipende dalla mancanza di una chiara indicazione sulle competenze, che sarebbe superabile se l'approccio del "problem solving" avesse più spazio rispetto ai rimpalli fra gli uffici. Questa la situazione riscontrata all’interno dell’Amministrazione capitolina che, certamente, crea disagio agli utenti e ostacola il lavoro di chi, come noi, è stato chiamato dai cittadini alla guida del territorio. Ora, sono attese le indicazioni del Segretariato, che serviranno una volta per tutte a mettere una pietra sopra una vicenda diventata surreale e che potrebbe ripetersi in altri Municipi. La manutenzione delle aree verdi degli asili nido è in carico al Dipartimento politiche scolastiche attraverso il contratto Global Service con la Multiservizi. La direzione tecnica può far partire la sistemazione del cortile solo dopo i lavori effettuati sul verde".

Le risposte

Il legale a cui si sono affidati i genitori ha ricevuto dal Municipio questo messaggio: “La manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde degli asilo nido e scuole dell’infanzia comunali” spettano al dipartimento Servizi educativi e scolastici. Quest'ultimo, con fondi specifici, gestisce un appalto in Global Service affidato alla Multiservizi. La direzione tecnica, inoltre, ha evidenziato di aver sollecitato più volte l’intervento richiesto. Tutto è rimasto in attesa fino all'intervento dei vigili del fuoco, accolto tra gli applausi. Una bella boccata di ossigeno che, da queste parti, mancava da 15 mesi.