Balduina: bimbi a scuola di educazione stradale con la polizia locale

È iniziato quattro mesi fa il percorso di collaborazione tra la Polizia Locale, Gruppo Monte Mario, e la scuola materna “Cesare Nobili” di Balduina, quando gli agenti si sono recati dai bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni per coinvolgerli in una lezione di educazione civica .

L’entusiasmo suscitato dall’incontro ha dato il via a successive iniziative: nel periodo di Carnevale i piccoli hanno sfilato per le strade del quartiere mascherati da segnali stradali, con il supporto degli agenti. Questa sinergia tra mondo dell’infanzia e Polizia Locale è culminata in un evento conclusivo dell’anno scolastico avvenuto nei giorni scorsi, una pedalata intitolata “Bimbi in Bici” , che si è snodata lungo il percorso ciclo pedonale Stazione Balduina/ Monte Ciocci.

Un’altra occasione per l’apprendimento delle regole in un clima di festa, tra due ruote e monopattini, condotti con tanto di caschetti e ginocchiere, in tutta sicurezza. Un’esperienza di arricchimento reciproco per bambini, genitori, insegnanti e agenti, nonché un esempio positivo di efficace collaborazione tra istituti scolastici e Corpo di Polizia Locale della Capitale .