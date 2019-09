A 42 anni dalla morte, alla Balduina il corteo per Walter Rossi

Il 30 settembre Roma ricorda Walter Rossi. Lunedì pomeriggio, con appuntamento alle 17 e mezza, è in programma un corteo che attraverserà il quartiere della Balduina partendo da piazzale degli Eroi fino al punto in cui il giovane militante comunista è stato ucciso e dove oggi si trova la lapide che lo ricorda.

Walter Rossi, militante comunista di Lotta Continua, appartenente al circolo giovanile di piazza Igea, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa durante un volantinaggio antifascista in via delle Medaglie d’Oro. Era il 30 settembre 1977 e Rossi aveva vent’anni. La protesta era scattata per denunciare un’aggressione avvenuta la sera prima a piazza Igea quando una 19enne, compagna del circolo di Rossi, venne ferita da colpi di pistola. Il processo a carico di una serie di militanti di formazioni neofasciste si è concluso senza condanne per l’omicidio di Rossi che, a 42 anni di distanza, resta senza un colpevole ufficiale.

“Anche 42 anni dopo, siamo pronti a dire che senza verità e giustizia sociale non troveremo mai pace”, scrivono nella nota che chiama alla manifestazione le reti sociali, i movimenti e i compagni di Rossi. “E lo diciamo ancora più forte a partire da Roma Nord, con nel cuore la rabbia ancora forte per l'indecente assedio e sgombero dell'occupazione di Cardinal Capranica. Lo facciamo con lo sguardo rivolto ai percorsi di solidarietà attiva che stanno affermando con forza che Roma Non Si Chiude, e che difenderemo spazi sociali e abitativi con ogni mezzo necessario”. L’appuntamento è per il 30 settembre alle 17,30 a Piazzale degli Eroi.