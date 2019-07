Per la Valle dell'Inferno nuovo asfalto e luci: così rinasce il borgo delle Fornaci

Strade asfaltate e dunque più sicure, marciapiedi percorribili e rifiniti, nuove luci in arrivo: proseguono i lavori di riqualificazione del Borgo delle Fornaci, nella Valle dell'Inferno.

Lavori per il Borgo delle Fornaci

Un borghetto storico, sin dagli anni '20 abitato dalla comunità dei "fornaciari": quella costituita dalle famiglie degli operai che per decenni hanno modellato e reso mattoni, nelle diciotto fornaci della zona, l'argilla estratta dalle cave dei Monti di Creta. Un vero e proprio gioiello incastonato tra la Balduina e il Vaticano che, dopo quarant'anni di nulla e il salvataggio dalle ruspe messo in atto negli anni Ottanta da residenti e comitati, oggi tenta di tornare agli antichi fasti restituendo a Roma un pezzo importante e particolare della sua storia più recente.

Nuove strade e luci nella Valle dell'Inferno

I lavori di riqualificazione sono stati avviati a fine gennaio scorso e proseguono spediti. Dopo la realizzazione ex-novo dei marciapiedi si sta procedendo alla fresatura e riasfaltatura delle strade interne del borghetto di Valle dell'inferno: via dei Laterizi, via delle Ceramiche e via degli Embrici.

"Ma gli interventi non finiscono qui. Con un sopralluogo effettuato nei giorni scorsi con il nuovo Ufficio per il Decoro Urbano abbiamo concordato di rifinire i lavori richiedendo l'istallazione di quattro nuovi pali della luce e una fontanella su via delle Ceramiche" - ha fatto sapere il presidente della Commissione Lavori Pubblici del Municipio XIV, Alessandro Volpi, sottolineando pure come l'area sarà interessata anche dalla riqualificazione di via di Valle Aurelia ad opera del Dipartimento Simu.

Un angolo della città da rendere certamente più bello, accessibile e conosciuto. "Un forte spirito di comunità anima questa piccola porzione del nostro territorio, teatro di numerosi eventi culturali e di socialità. Il nostro lavoro di riqualificazione del territorio prosegue quindi in un'area vitale ma - ha concluso Volpi - lasciata per troppi anni senza interventi".