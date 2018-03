Cartoline dalla Balduina, la voragine di via Lucio Apuleio resta al suo posto

Tornare alle condizioni di sicurezza. Senza se e senza ma. Alla Balduina, in via Lucio Apuleio, dall'inizio del 2017 ci sono dei transennamenti, all'interno dei quali - attualmente - emerge una voragine. La situazione è ben visibile all'angolo con via Cremuzio Cordo. A denunciarla è Julian Colabello, consigliere del Partito democratico nel Municipio XIV, il quale a gran voce chiede che la situazione torni alla normalità. A dare manforte, c'è una nota del dipartimento Simu (Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana) datata 8 marzo, in cui si sollecita un immediato intervento.

La storia

La storia, in verità, parte da lontano. Per saperne di più basta riavvolgere il nastro e ripartire dal 2017, esattamente dal mese di gennaio. All'epoca si verifica una perdita che provoca infiltrazioni di acqua nel condominio di via Cremuzio Cordo. A raccontarlo è un residente e la sua testimonianza è raccolta da Colabello. Acea, quindi, si muove per la riparazione di rito ma lascia uno scavo aperto su via Lucio Apuleio. Nel tempo le cose si mettono di male in peggio: permane l'assenza delle condizioni di sicurezza, visto l'abbandono dei transennamenti.

Il problema chiamato voragine

Julian Colabello, a questo punto, segnala gli aggiornamenti ricevuti dal cittadino, che evidenzia: "Il problema è peggiorato, la buca mostra una cavità erosa sottostante, creando pertanto una voragine che potrebbe crollare da un momento all'altro, con pericolosissime conseguenze a persone e mezzi, facilmente immaginabili".

Intervento immediato

L'esponente democrat, così, spinge per l'immediata chiusura dei lavori e la messa in sicurezza dell'area. Un ragionamento, questo, dettato anche da un altro aspetto: "L'area è vicina a quella coinvolta nel crollo di parte della sede stradale di via Livio Andronico. Sebbene non ci siano elementi che possano collegare il crollo con questa vicenda, rimane urgente e opportuno intervenire senza ritardo, per rassicurare i cittadini sull'attenzione dell'Amministrazione, comunale e municipale, circa gli episodi avvenuti in una zona già scossa dai recenti accadimenti".