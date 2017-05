Dalla visita di Gandhi a set cinematografico: 'Balduina si mostra' in un libro

A Balduina, in via Massimi - civico 103 - c'è una targa di marmo in cui si ricorda la visita del Mahatma Gandhi, ospite del generale Maurizio Mario Moris, avvenuta nel 1931. Questo è uno dei tanti aneddoti del quartiere, allestito a set cinematografico per film come 'Il Sorpasso' di Dino Risi o 'Roma città aperta' di Roberto Rossellini. A parlarne è il libro 'Balduina si mostra', che verrà presentato venerdì 5 maggio alle 18,30. Luogo dell'evento la libreria-fioreria 'Con una rosa' di viale delle Medaglie d'Oro.

LAVORO - Il lavoro porta la firma del Comitato Balduina: "Sarà un'occasione – riferiscono gli organizzatori – per parlare del nostro quartiere, di come era ieri, di come è oggi e di come potrà essere nel futuro. Il libro racconta la storia di Balduina attraverso le foto, che vanno dall'Ottocento ai giorni nostri. Gli scatti erano stati i protagonisti di una mostra. Qualcuno – continuano – ci ha esortato a non metterli in un cassetto. Così è venuta l'idea del libro".

OSPITI - L'illustrazione della 'fatica letteraria' sarà affidata a Federico Matranga del Comitato Balduina. Tra gli ospiti "due balduinensi doc": il giornalista della Rai, Roberto Rosseti e Alberto Taraglio, sceneggiatore. Ogni pagina, così, porta un messaggio: "L'obiettivo è far vivere e rivivere il quartiere, che non è assolutamente per snob. È necessario conoscere Balduina e la sua storia, tante volte si cammina per strada, non si dà importanza a quella villa piuttosto che a un giardino. Ed è un peccato".