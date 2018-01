Marciapiede e aiuole più pulite: condominio offre sacchetti per raccogliere la cacca dei cani

Volemose bene sì, ma rispettando il prossimo. Chissà, forse sono partiti da questo assunto alla Balduina: su viale delle Medaglie d'Oro è apparso un cartello, con scritto "possiamo tutti collaborare" per "tenere le nostre strade più pulite e curate". E poi "il condominio ringrazia". Un'iniziativa che non è passata inosservata, soprattutto perché sotto al foglio c'è un contenitore con all'interno i sacchetti per raccogliere la cacca del cane: "Può capitare di dimenticare il sacchetto per la m...a dei vostri cani, per questo ne mettiamo a vostra disposizione". Il tutto, va detto, si trova dove ci sono due aiuole, curate.

Evitare le innaffiature "inappropriate"

Le piante, a quanto pare, spesso vengono prese di mira. Da qui il doveroso chiarimento: "Sarebbe bello se riusciste anche ad evitare inappropriate innaffiature ai fiori". Oltre a evidenziare un concetto che dovrebbe essere lapalissiano: "Chiediamo, cortesemente, di evitare di buttare cicche di sigarette, gomme masticate e altro proprio nelle due piccole aiuole".

Avviso ai naviganti

Insomma, uomo avvisato mezzo salvato. Ma più che altro, un messaggio teso a garantire il decoro. Sia dei luoghi di passaggio comune che, nella fattispecie, delle aiuole. Non solo: per evitare spiacevoli ritrovamenti vengono anche lasciati, gratuitamente, dei sacchetti per raccogliere le deiezioni canine. Una mano lava l'altra, due lavano il viso. Basta poco, dopotutto.