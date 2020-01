Traffico impazzito a Balduina: galleria chiusa, perdite d'acqua e lavori intrappolano gli automobilisti

Giornata con traffico da "bollino rosso" a Balduina. Il quartiere residenziale del Quattordicesimo si è risvegliato trasformato in un vero e proprio tappeto di automobili: traffico in tilt verso via della Camilluccia, completamente bloccato il K2, via Edmondo De Amicis, così come via Igea fino a via Trionfale.

Galleria Giovanni XXIII chiusa: traffico in delirio a Camilluccia

Colpa del primo giorno di chiusura di Galleria Giovanni XXIII, con le auto a salire da via del Foro Italico, a dover intraprendere percorsi alternativi nelle strade interne.

Ma non solo. A gettare nel delirio più assoluto tutto il quadrante di Balduina anche lavori stradali e guasti improvvisi. Cantiere in corso per il nuovo asfalto in via Ugo De Carolis, perdita d'acqua in via Seneca con la strada chiusa al traffico in entrambe le direzioni fra viale delle Medaglie d'Oro e piazza Carlo Mazzaresi.

Strade chiuse e lavori in corso: Balduina nel caos

A poca distanza chiusa anche via Pereira: li le transenne ci sono dal mese di novembre con quella grossa voragine all'angolo con via Cirino a fare ancora paura.

Così il quartiere guarda preoccupato ai giorni a venire. "Asfaltano via Ugo De Carolis alle 9.30 di mattina! Il tunnel bloccato, via della Camilluccia bloccata" - sbotta Patrizia, tra gli automobilisti in coda. "Camilluccia bloccata. Sarà così per 45 giorni fino a riapertura galleria" - si sfoga Paolo.

L'accusa ai Cinque Stelle: "Improvvisazione al potere"

"Fantastica idea di fare il manto stradale di via De Carolis, una delle arterie principali del quartiere, proprio oggi, alle 9 di mattina quando è chiusa via Pereira da mesi e mesi, e proprio in concomitanza con il primo giorno della chiusura della Galleria Giovanni XXIII. Ma questi 4 metri di asfalto non si potevano fare dopo la riapertura di via Pereira, o comunque non all'ora di punta mattutina, magari intorno alle 14?" - scrive Federico Guidi, coordinatore di Fratelli d'Italia in Municipio XIV.

In Campidoglio già pronta un'interrogazione urgente alla Sindaca, il documento firmato da Lavinia Mennuni "per chiedere una diversa programmazione dei lavori e di accertare le responsabilità di tale improvvisazione che dimostra - sostiene Guidi - ancora una volta le modalità tragicomiche e la scarsa organizzazione nel fronteggiare non solo le situazione di emergenza ma anche la normalità dei 5 Stelle".

Traffico in delirio a Trionfale e Cortina D'Ampezzo

Mattinata da incubo anche a Trionfale e via Cortina D'Ampezzo. Perdita d'acqua con asfalto sollevato in via del Colle di Sant'Agata, all'angolo con la Trionfale: strada chiusa e traffico rallentato per permettere i lavori di riparazione. A Cortina D'Ampezzo lunghe code invece a causa della rottura di un autobus nell'ora di punta e nel bel mezzo della carreggiata.