Balduina, cancellato il murale dedicato a Walter Rossi

Il murale dedicato a Walter Rossi, studente antifascista e militante di Lotta Continua ucciso il 30 settembre 1977 su viale delle Medaglie d’Oro, è stato cancellato. L’opera (vedi sotto) firmata da Gonzalo Borondo, street artist di fama internazionale, era stata realizzata "su una ex cabina Acea" che nei giorni scorsi è stata dipinta totalmente di grigio. Queste le parole a RomaToday dell'associazione Amici e compagni di Walter Rossi: “Il 12 settembre ci hanno avvertito circa quanto accaduto. Dopodiché abbiamo scritto a Comune e Municipio XIV, per avere chiarimenti. Ancora non abbiamo ricevuto una risposta. Tra l’altro, tempo fa il Comune ci aveva contattato perché stava facendo un censimento relativo alle opere di street art presenti in città. E tra queste c’era pure il lavoro di Borondo”.

L'evento del 30 settembre

Sulle quattro facciate della cabina c’era il volto di Walter Rossi che, mano a mano, andava dissolvendosi, a significare che se da una parte diventava flebile l’immagine di chi fisicamente non c’era più, dall’altra il ricordo si faceva sempre più forte, in un vortice all’infinito. Adesso quel messaggio è stato ricoperto dalla vernice. Ma c'è chi non ha intenzione di restare a guardare: “Il 30 settembre, in occasione del quarantennale dell'omicidio di Walter Rossi, stiamo organizzando un evento – hanno continuato – alle 16 appuntamento alla lapide. Alle 17,30 corteo da piazza Capecelatro a piazza Walter Rossi. All'arrivo del corteo, manifestazione e spettacolo con concerto e vari ospiti”.

Un nuovo murale

Nel frattempo, è maturata l’intenzione di riproporre il murale nello stesso punto: “Stiamo cercando di contrattare Borondo, che al momento è all’estero. Intanto, per adesso, ai piedi di ogni facciata della cabina dismessa c’è un ritratto di Walter, grazie al contributo di Maurizio Mequio. A seguire, valuteremo come muoverci. Ma di sicuro realizzeremo un’opera per ricordare un ragazzo cresciuto da queste parti. Ne va della storia del quartiere e di questa città”.