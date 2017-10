Balduina, Tommaso il barbiere appende le forbici al chiodo: “Ora spazio a moglie e nipoti”

Aveva sei anni quando cominciò a prendere dimestichezza con forbici e pettini. Questo perché i genitori non volevano tenerlo “in mezzo alla strada”. Tommaso Tripodi, 81 anni sabato 30 settembre, ha effettuato l’ultimo taglio nel negozio di via Festo Avieno.

La carriera

Tommaso vive a Ottavia. È arrivato nella Capitale da Ardore (Reggio Calabria) “con un mestiere in mano” che gli ha consentito di operare nel primo reggimento dei bersaglieri. A seguire un lungo girovagare tra Campo de’ Fiori, piazza del Popolo, Parioli e l’Hilton “dove ho conosciuto tanti personaggi importanti, è stata un’esperienza bellissima”. Nell’aprile 1970 ecco l’apertura del negozio alla Balduina: “Qui mi sono trovato bene con tutti. Non ci sono ricordi particolari e non rimpiango nulla, ripeterei tutto ciò che ho fatto. Adesso il testimone l’ho consegnato a Stefano, un ragazzo veramente in gamba”.

Tempo libero con moglie e nipoti

Lontano da lozioni e acconciature, Tommaso trascorrerà le sue giornate “con gli amici” e “a fare il nonno. A breve organizzerò una festa, con figli e nipoti”. E poi c’è la moglie: “Con lei voglio fare gite e viaggi. La salute lo permette, grazie al cielo. Alla fine, era il momento di lasciare agli altri il passo. Non tanto per un fatto di stanchezza: diciamo che nella vita, a un certo punto, bisogna avere il coraggio di dire basta. Tutto qua”.

Il ricordo

A salutarlo, tra gli altri, anche Federico Guidi, dirigente romano di Fratelli d’Italia: “Tanti auguri a Tommaso, persona di garbo e signorilità, che ha deciso di prendersi un po' di tempo libero. È stato un piacere sottopormi alle sue sforbiciate e, contemporaneamente, chiacchierare di calcio, donne e motori. A ogni taglio mi chiedeva notizie dei lavori di realizzazione del Parco lineare e io gli rispondevo che da Monte Mario poteva venire al lavoro in bici”.