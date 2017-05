Balduina, dopo oltre quattro mesi tolti gli alberi caduti nel giardino del nido

La diffida dei genitori a Comune e Municipio XIV, le polemiche, la segnalazione anche nel programma Rai ‘Buongiorno Regione Lazio’ e alla fine qualcosa si è mosso. Dopo oltre quattro mesi sono state tolte le alberature cadute nel giardino dell’asilo Giallo Verde e Blu in via Pereira, a Balduina.

La vicenda era stata trattata da RomaToday in più di una circostanza. Della problematica se ne era occupato anche Julian Colabello, consigliere Pd e presidente della commissione Trasparenza di Monte Mario, il quale aveva chiesto lumi anche al direttore dell’ufficio tecnico con una nota scritta.

Ad annunciare la notizia tanto attesa è stata Valeria Pulieri, assessora all’Ambiente del Quattordicesimo, che ha spiegato: “L’intervento ha subito dei ritardi a causa del difficile accesso al cortile che ha obbligato la squadra intervenuta a effettuare manualmente la rimozione. Nei prossimi giorni, verranno eseguiti anche gli interventi di potatura e messa in sicurezza delle restanti alberature e l'ufficio tecnico municipale si occuperà della sistemazione dell’area. Inoltre – ha terminato – si sta valutando con la direzione tecnica del Municipio come rendere più accessibile il cortile per le future manutenzioni”.