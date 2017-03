Balduina, ambulanti abusivi e veicoli in doppia fila: "Servono più controlli"

Piazza della Balduina e piazza Mazzaresi "vivono una situazione di estremo disagio". A riferirlo è Carlo Maria Breschi, presidente dell'associazione di promozione sociale Balduina's, il quale si è rivolto alla polizia locale e al Municipio XIV, affinché intervengano subito: "Nelle due aree – ha spiegato Breschi – agli ambulanti autorizzanti, che spesso non rispettano e travalicano gli spazi dei posteggi loro assegnati, si sono aggiunti quelli abusivi".

CAOS - Da qui un grande caos: "I banchi su cui è esposta la merce, assieme ai furgoni in doppia fila, creano ingombro ai pedoni, riducono gli spazi del parcheggio e contribuiscono a congestionare il traffico locale". Va ricordato – e RomaToday ne ha dato conto – che proprio in piazza Mazzaresi, il 20 febbraio, c'è stato un intervento dei caschi bianchi contro gli abusivi. Per Breschi "va bene, però a questo punto è necessaria un'azione più consistente".

RICHIESTA - Il presidente dell'associazione Balduina's, perciò, ha richiesto la predisposizione di controlli "e di verificare, con sistematicità, anche il rispetto degli orari e delle modalità di vendita, nonché delle dimensioni e delle ubicazioni dei banchi. Provvedendo, nel caso, all'applicazione delle opportune sanzioni".