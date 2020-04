Balduina: allagamento in piazza Giovenale, strade chiuse e bus deviati

Allagamento alla Balduina dove è stato necessario chiudere alcune strade in attesa dell’intervento dei tecnici sulla rete idrica. La copiosa fuoriuscita di acqua in piazza Giovenale, altezza via Ugo De Carolis. nel pomeriggio di giovedì 16 aprile. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti gli agenti del XIII Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale. Al fine di consentire l’intervento sono state chiuse al traffico via Elio Donato e piazza Galimberti, deviata anche la linea bus Atac 990.

