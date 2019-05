Balduina allagata: perdita d'acqua in via Galimberti. Chiusa la strada

Risveglio con l'acqua in strada sabato mattina a Balduina dove è stato necessario chiudere una via allagata in seguito ad una copiosa perdita d'acqua. I disagi in via Duccio Galimberti dove è stato necessario chiudere il tratto di strada interessato dalla perdita.

Il piccolo fiume di acqua si è manifestato intorno alle 8:00 dell'11 maggio richiedendo l'intervento della Polizia Locale di Roma Capitale. Inevitabili i disagi nell'area compresa fra via Elio Donato e piazza Giovenale, all'Appiano. Qui alcuni residenti lamentano la mancanza di acqua corrente. Sul posto anche i tecnici Acea Ato 2 ed i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma.

Dopo aver chiuso un tratto di via Galimberti è stato necessario l'intervento dei pompieri e di altre squadre tecniche per spostare le auto parcheggiate nel tratto di strada dove si è registrata la perdita d'acqua.

Allertati i vigili urbani in via Galimberti sono intervenuti gli agenti del XIV Gruppo Monte Mario della Polizia Locale di Roma Capitale che stanno regolando la viabilità della zona.