Comitato Selva Candida, dimissioni al veleno per il presidente: “ll Municipio non informa”

Tra le righe ma non troppo. Ludovico Baccelloni si è dimesso dalla carica di presidente del Comitato Selva Candida. La scelta, maturata l'estate scorsa, era spinta dal fatto di lasciare il passo ad altri. Ma oggi, 14 marzo, c’è stata l’improvvisa accelerata. Il motivo? “La mancanza di comunicazione del Municipio XIV”.

Il posto vacante sarà ricoperto, fino all’assemblea elettiva del 7 aprile, da Luigi Cattivelli, attuale vicepresidente. Il giorno dell’addio, come spesso capita, è il momento di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. E Baccelloni non è stato da meno: “Non è possibile che per leggere le comunicazioni ufficiali devo affidarmi alla pagina Facebook o al sito del Movimento e non agli organi istituzionali. Non è possibile ricevere comunicazioni, via Messenger. Non sono in grado di andare avanti in questo modo”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso ha riguardato la commissione Ambiente in esterna di oggi pomeriggio e che avrà come tappe via Ponderano, Riserva Grande e via Nosate. “Stamani – ha spiegato Baccelloni – ho controllato sul sito del Municipio e non c’era niente, non si parlava di questa commissione (alle 12,15 abbiamo verificato ed effettivamente mancava la convocazione). Così ho fatto uno screenshot della pagina web, me lo sono conservato. Dopodiché ho scritto una mail, di posta certificata, al minisindaco Alfredo Campagna. Già a settembre mi ero lamentato del problema relativo all'informazione e il presidente mi aveva convocato, scusandosi. Nell’occasione, l’argomento era l’apertura della scuola di Selva Candida”.

“Non voglio essere privilegiato – ha insistito Baccelloni – perché devo ricevere messaggi o inviti tramite canali ad hoc mentre su quelli ufficiali un qualsiasi cittadino non trova riscontri? Ormai non sono più presidente del cdq Selva Candida. E quindi, che devo fare? A chi dovrò chiedere per sapere cosa succede nel territorio e per conoscere gli argomenti di questa piuttosto che di quella commissione? Questo modo di procedere non mi piace. Pertanto – ha concluso – ho anticipato una scelta che già avevo in mente. Scelta che non ha a che fare con il gruppo di consiglieri e con tutto il Comitato. A loro devo dire grazie. Non ho mire politiche ma credo nella democrazia. Che deve essere uguale per tutti”.