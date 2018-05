Al Quartaccio cercasi pecore e capre tosaerba: l’Archeoparco ostaggio dell’incuria

Capre e pecore tosaerba per dare una bella sfalciata al verde della Capitale. Un intervento proposto nei giorni scorsi da Pinuccia Montanari, assessora all’Ambiente. Un servizio già in essere al parco Caffarella e che, al momento, servirebbe come il pane all’Archeoparco del Quartaccio, Municipio XIV. Qui, infatti, la vegetazione ha invaso l’area: una giungla spontanea affiorata tra Torrevecchia e Torresina.

Cancelli chiusi all'Archeoparco

Il 12 maggio 2015, sotto l’Amministrazione di centrosinistra guidata da Valerio Barletta, veniva inaugurato l’Archeoparco. Gli accessi in via Fratelli Grimm e in via Podere Trieste, al momento, sono sbarrati nonostante gli orari segnalati: 7,30-19,30 dal 1 aprile al 30 settembre, 7,30-17 dal 1 ottobre al 31 marzo. Un cartello, lì presente, ha ricordato che la custodia del parco è a cura dell’associazione Vivere al Quartaccio. Da via Mattia Battistini, a tal proposito, hanno fatto sapere che all’associazione è stato revocato l’incarico, con una nota del direttore dello scorso novembre, in quanto risultata inadempiente agli obblighi di manutenzione e cura dell'area in consegna.

Archeoparco ostaggio dell'incuria

In attesa che le cose migliorino e che arrivi l’intervento di manutenzione, l’Archeoparco è ostaggio dell’incuria. Alcuni residenti della zona si sono recati sul posto, per vedere con i propri occhi la situazione. E lo hanno fatto, provocatoriamente, il giorno del terzo anniversario. Ma sono tornati indietro, come testimoniato da un cittadino: “Ho trovato chiuso”. Per la cronaca, realtà del territorio - Working Class, Lavoro Diritti Dignità e il gruppo informale Lista Disoccupati e Precari Roma Nord Ovest - ad agosto avevano già segnalato il degrado.

L'inaugurazione dell'Archeoparco al Quartaccio

Il parco è stato costruito grazie agli oneri concessori del consorzio costruttori del piano di zona Quartaccio 2 e mai era stato preso in consegna, finendo così nell’abbandono. Nell’ottobre del 2014 Roma Capitale ha acquisito l’Archeoparco. Dopo l’accordo con l’Isveur (Istituto per lo sviluppo edilizio urbanistico), sono partiti i lavori di bonifica e riqualificazione. Il giorno dell’inaugurazione era presente Luigi Nieri, allora vicesindaco capitolino. Sembra trascorso un secolo, invece sono passati tre anni. E la luce in fondo al tunnel, per l’Archeoparco, ancora non si vede.