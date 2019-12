Palmarola è un colabrodo, ennesimo sprofondamento: deviano i bus

Palmarola sprofonda, ancora una volta. In via Inzago un dissesto del manto stradale ha indotto la Polizia Locale a decretare lo stop al transito dei mezzi pesanti. L'avvallamento all'altezza di via Cusano Milanino.

Palmarola sprofonda: deviate linee 998 e n913

Per questo i bus della linea 998 sono deviati da via Casal del Marmo su via della Palmarola, via del Fosso di Santo Spirito e via Linarolo.

La linea n913, solo in direzione di via Tarsia, da via Casal del Marmo altezza largo Codogno, prosegue per via Casal del Marmo, via Fosso di Santo Spirito, via Linarolo, via Segrate e quindi normale percorso di linea.

Via Inzago "colabrodo" di Palmarola

Non è la prima volta che via Inzago "sprofonda". Già nel dicembre del 2018 una voragine, all'altezza del civico 75, aveva comportato il transennamento della strada e la deviazione dei mezzi pubblici.

Dopo nemmeno due mesi una nuova buca, questa volta davanti al numero 98, aveva condannato la via al nuovo sbarramento. Un anno dopo ci risiamo: nel "colabrodo" di via Inzago stop a mezzi pensanti e dunque pure bus.