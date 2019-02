Boccea come il rally, buche e rattoppi: "Manca appalto manutenzione"

Asfalto sconnesso, buche grosse come crateri e qualche rattoppo pronto a saltare alla prossima pioggia: su via di Boccea, in particolare nel tratto che attraversa il quartiere Valle Santa, automobilisti e centauri sono costretti allo slalom. Quasi 10 chilometri ad alto rischio.

Buche e crateri su via Boccea

"Ad ogni giornata di pioggia ci troviamo a dover fare dei viaggi ad ostacoli tra illuminazione scarsa, allagamenti che riducono la carreggiata, rami e alberi che cadono, segnaletica orizzontale inesistente. La via Boccea unica strada che ci collega al centro di Roma in molti tratti presenta gravi danneggiamenti del manto stradale pericolosi per automobilisti e motociclisti" - denuncia il Comitato Valle Santa.

Manca l'appalto per la manutenzione

Una situazione che va avanti da tempo e che, probabilmente, non troverà soluzione immediata: secondo quanto appreso dal Dipartimento SIMU infatti l’appalto relativo alla manutenzione strade del Lotto 8 della Grande Viabilità "non è operante".

Così per il tracciato di via Boccea che attraversa Valle Santa il destino è quello dei rattoppi, in parte già arrivati. Riparazioni approssimative in attesa dell'agognato appalto di manutenzione: quello chedovrà restituire a molte delle strade di quel quadrante piena sicurezza e percorribilità.