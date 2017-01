Strade colabrodo e illuminazione precaria: Valle Santa terra di nessuno

Strade colabrodo, illuminazione precaria, servizi carenti. E una vagonata di disagi che i cittadini, quotidianamente, devono sopportare. Bollettino da incubo per Valle Santa, come testimoniato dalle parole di Marco Bruschini, segretario del Comitato di zona: "Nel raggio di 6,5 chilometri non c'è presente un medico di medicina generale e manca una farmacia".

Non solo: "Le vie interne della zona, così come avviene per via Boccea, versano in uno stato di abbandono a livello di manutenzione, con presenza di vere e proprie voragini. Inoltre la segnaletica orizzontale è assente".

Per quanto concerne la viabilità, Bruschini evidenzia: "Via Boccea, unica arteria stradale che porta alla nostra zona, ha varie carenze strutturali (dal chilometro 6 al chilometro 16)". Innanzitutto "l'assenza per 2,2 chilometri di illuminazione stradale. A tale mancanza – racconta a Roma Today – se ne associano altre: è una strada con carreggiata inferiore ai minimi consentiti, priva di segnaletica orizzontale e di strisce pedonali, con un manto inadeguato e con alcune fermate del bus che non hanno le primarie opere di messa in sicurezza dei pedoni in attesa".

Tornando a bomba sul tema dell'illuminazione, è di ieri 4 gennaio la mail inviata a Michele Menna e Fabrizio Salamone, rispettivamente assessore ai Lavori pubblici e consigliere del M5S (nonché presidente della commissione Lavori pubblici e Urbanistica) nel Municipio XIV. Nella missiva sono segnalati i tratti in cui è forte l'esigenza "da parte mia e degli altri concittadini della zona – ha segnalato Bruschini – di vedere ampliato l'attuale impianto di illuminazione pubblica". Soprattutto perché questa situazione "arreca disagi nelle ore notturne alle famiglie residenti". Bruschini, va detto, a nome del Comitato si dice certo "di un riscontro della presa in carico e del successivo inoltro al dipartimento Simu (Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana). Ci auguriamo – termina – un pronto intervento da parte di Acea".