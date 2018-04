Valle dell’Inferno lercia, rifiuti a cielo aperto. La rabbia dei residenti: “È una vergogna”

I sacchetti di immondizia si sono accumulati all’esterno dei cassonetti. Una scena che nel Municipio XIV si sta ripetendo da giorni. E che ha coinvolto nel calderone pure la Valle dell’Inferno. In via di Valle Aurelia le immagini di oggi 30 aprile non hanno lasciato spazio a interpretazioni, tra cumuli di cartone e sacchetti della monnezza uno sopra l’altro.

"È una vergogna"

A denunciare le condizioni di degrado è stato il il comitato Borgo Valle dell’Inferno: “È una vergogna – hanno detto a RomaToday – in tutti questi anni non abbiamo mai visto una situazione del genere sia qui che a Valle Aurelia”. Al coro si è unito pure Marco Bussi, presidente del cdq: “Sono disgustato”.

Degrado nella Valle dell'Inferno

Lo stesso Bussi, tra le altre cose, ha ricordato: “Alcuni cassonetti che si trovano lungo via di Valle Aurelia dovevano essere spostati, perché ostruivano la visibilità di chi si immetteva in strada. Questo almeno è concordato al termine degli incontri con l’Amministrazione. Invece non è successo nulla. Ora, più che i cassonetti, è la monnezza a ostacolare la visuale”.

Assenza di interventi nel Borghetto

Insomma, la carne al fuoco non manca: “Queste sono le condizioni del Borghetto. Nessun lavoro a vantaggio dei marciapiedi, il parco del Maresciallo che non ha alcuna manutenzione. L’ultimo intervento c’è stato ad agosto dell’anno scorso – hanno terminato – ora l’immondizia a terra. Non possiamo vivere così”.

Monnezza a cielo aperto nel Municipio della Raggi

Ecco, quindi, le lamentele registrate nella Valle dell’Inferno, che si sono sommate alle altre dei giorni scorsi provenienti dalle zone del Quattordicesimo, Municipio della sindaca Virginia Raggi. Come riportato da questo portale con documentazioni fotografiche, immondizia a cielo aperto è apparsa in più punti: Torrevecchia, Primavalle, Balduina, Torresina, Monte Mario. Istantanee inequivocabili che hanno aumentano la rabbia dei residenti, stufi di assistere a uno spettacolo non proprio di gala.