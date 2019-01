Una petizione per chiedere la Delibera di adozione del Piano di recupero "Selva Candida"

Il processo partecipativo per il Piano di recupero urbano di iniziativa privata "Selva Candida" si è chiuso il 23 gennaio 2018. Un anno dopo i residenti delle zone interessate dalle opere viarie collegate a questo Piano chiedono con forza, al Presidente dell'Assemblea Capitolina e alla Sindaca di Roma Capitale, di approvare la Delibera per l'adozione del Piano, passaggio indispensabile per dare avvio ai lavori di: ●ristrutturazione e raddoppio di via di Selva Candida ●collegamento con via Casal del Marmo ●ristrutturazione e ampliamento di via della Riserva Grande ●ristrutturazione e ampliamento di via Casorezzo Lo fanno lanciando una petizione. https://www.change.org/p/virginia-raggi-sindaco-roma-capitale-avvio-opere-viarie-piano-di-recupero-selva-candida