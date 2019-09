Torresina, traffico impazzito per una buca: "C'è l'apocalisse"

Auto incolonnate, clacson impazziti e automobilisti spazientiti: traffico in tilt a Torresina, il quartiere del Municipio XIV rimasto "ostaggio" di una buca.

A creare ingorghi e caos il transennamento su via Valle dei Fontanili, dove l'asfalto è collassato oltre un mese e mezzo fa a causa della rottura della rete fognaria sottostante.

Un cantiere rimasto "fantasma" fino ad oggi con l'inizio dei lavori, "tardivo" per i residenti, che non è riuscito a scongiurare lunghe file di automobili e attese infinite.

"Oggi c'è stato un assaggio di apocalisse. Sono bastate le prime piogge del periodo e la riapertura delle scuole per bloccare l'intera mobilità del quadrante. Auto bloccate nel traffico delle ore di punta, ma praticamente da casa. La coda è arrivata fin dentro Torresina, con auto in fila su via Paolo Rosi, via Barbato e viale Montanelli. Tante persone - denuncia il Comitato di Quartiere Torresina - parcheggiata l'auto, hanno preferito andare a piedi".

I lavori sulla strada dopo un mese e mezzo

Un rischio, quello della paralisi del traffico al ritorno della città a ritmi consueti dopo l'estate, che i cittadini avevano già segnalato alle istituzioni settimane prima che iniziassero le scuole. Nulla però è stato fatto: il transennamento è rimasto tale, senza alcun operaio al lavoro, per tutta l'estate.

"Perché si è perso tutto questo tempo?" - si domandano da Torresina dove almeno l'inizio dei lavori fa ben sperare.

"Ci hanno impiegato un mese e mezzo per eliminare il transennamento. Avrebbero potuto farlo in agosto ma come sempre - ha scritto il consigliere del Pd, Alessio Cecera - le cose di buon senso non sono per questa amministrazione".