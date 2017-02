Selva Nera come l'Islanda: tutta colpa di un nasone divelto

"Mi sono fermato, incuriosito. E non ho resistito: j'ho fatto la foto". Ieri 9 febbraio, verso le 22, alcuni scatti hanno fatto il giro di Facebook: un nasone divelto e il getto d'acqua schizzato in aria. Immediatamente è partito il tam tam sul noto social network: tra chi domandava "a chi bisogna comunicare?" e chi commentava: "So' arrivati i geyser a Casalotti".

RACCONTO - Un testimone, a Roma Today, ha raccontato: "Stavo andando verso casa, era circa mezzanotte. Ho lasciato via Boccea e prima di imboccare via di Selva Nera ho visto l'acqua sull'asfalto. Lì per lì non c'ho fatto molto caso, anche perché qui ogni tanto si rompe una tubatura. Poi invece, davanti all'asilo nido, ho notato la fontanella rotta e l'acqua proiettata verso l'alto".

FOTO - "Sul posto tecnici di Acea – ha proseguito – intervenuti per riportare la situazione alla normalità. Mi hanno riferito che stavano lì da un po'. Erano presenti anche gli agenti della polizia locale. Io mi sono avvicinato e ho scattato la foto. Un atto vandalico? Qualcuno diceva così".