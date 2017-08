Selva Candida, da due mesi perdita di acqua nel pozzetto

Giuseppe Lepore, presidente del consorzio Selva Candida Verde, associazione consortile per il recupero urbano, il 26 luglio aveva denunciato a RomaToday una perdita d’acqua all’interno di un pozzetto in via Rezzato, all’angolo con via Malnate. Una perdita che già andava avanti da tempo. Ebbene, le cose a oggi non risulterebbero mutate. Come confermato dallo stesso Lepore: “Non è cambiato niente”.

"Continueremo a sollecitare"

Lepore, a questo portale, ha sottolineato: "La situazione è come l’avevamo lasciata, non è mai stato effettuato un intervento risolutore. È quasi due mesi che stiamo così. Per quello che ci riguarda, continueremo a sollecitare. L’ultima richiesta ad Acea, da parte mia, è di ieri 23 agosto, ho telefonato prima di pranzo".

"Uno spreco enorme"

"Non possiamo fare niente. L’acqua arriva, anche se la pressione è bassa – ha concluso Lepore – ma questo è uno spreco enorme, soprattutto con la penuria idrica che c'è. Farla scorrere in tal modo, sinceramente, non mi sembra giusto".