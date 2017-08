Selva Candida, gli sporcaccioni non vanno in ferie: rifiuti abbandonati in via Nosate

Cassetti, un pezzo di lavandino, cartone, sacchetti dell’immondizia. La cartolina del degrado arriva direttamente da Selva Candida, dove il Comitato locale - presieduto da Luigi Cattivelli - ha inviato una mail al capo area Ama di zona. Sulla pagina Facebook del cdq, invece, ieri 22 agosto è stata documentata, con tanto di gallery fotografica, la situazione esistente.

I punti dove sono stati abbandonati i rifiuti

“Gli sporcaccioni non vanno in ferie – è stato il primo commento di Cattivelli – anzi approfittano per diffondere i loro rifiuti”. I punti di accumulo sono risultati due. Il primo in via Nosate, dove sono stati abbandonati alcuni giocattoli a ridosso della campana del vetro. L’altro, all’angolo di via Nosate con via di Selva Candida, “in un raggio di circa sette metri dal palo della fermata Atac” ha ribadito Cattivelli.

Una storia che si ripete

Secondo quanto raccontato da Luigi Cattivelli a RomaToday, questa è una storia che si ripete. In pratica, lungo via Nosate non è la prima volta che viene gettata l'immondizia. E, anche negli ultimi periodi, la musica ha riproposto lo stesso ritornello: "I sacchi sparsi sono lì da un paio di settimane – ha concluso Cattivelli – i giocattoli da una settimana. Si spera che nella giornata di oggi qualcuno intervenga".