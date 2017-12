Selva Candida lercia, i rifiuti occupano via Grezzago: "Rischio emergenza sanitaria"

A luglio l’area era esposta al pericolo incendi mentre a inizio di questo mese è stata segnalata la presenza, costante, di rifiuti. Siamo a Selva Candida, Municipio XIV, in via Grezzago: in quel punto, dove è attesa la nuova piazza del quartiere, regna il degrado. Uno stato insostenibile, tanto che il Comitato di quartiere si è rivolto alla Asl, all’Amministrazione del Quattordicesimo, alla polizia locale e al Dipartimento tutela ambientale: “C’è una situazione di rischio igienico sanitario”.

La situazione in via Grezzago

La zona si affaccia su via di Selva Candida e su un lato ha via Nosate: “La parte è inserita in un contesto residenziale e di passaggio pedonale per le attività che ruotano intorno – hanno evidenziato dal Comitato di quartiere – la linea 904 di Atac, la fermata dello scuolabus, studi medici di base, farmacia, ristoranti”. La parte verde, al momento, è abbandonata a se stessa: non c’è manutenzione, non ci sono interventi. La vegetazione spontanea, pertanto, è cresciuta producendo “condizioni favorevoli per l’abbandono dei rifiuti”.

In aumento il materiale abbandonato

Nel dettaglio, il comitato Selva Candida ha indicato che il materiale abbandonato è sia “di natura ingombrante e non”, sia “in continuo aumento”. Non solo: “Abbiamo notato molti sacchi neri. Percorrendo i marciapiedi, inoltre, sono stati riscontrati odori molesti”. Da qui le richieste: “È fondamentale ripristinare le condizioni di salubrità dell’area e il decoro, adottando anche strumenti di controllo”. Per chiudere il cerchio, il cdq ha intenzione di conoscere le valutazioni che potrebbero scaturire dall'esposto presentato.

L'attesa per la nuova piazza

Come riportato da questo portale il 1 dicembre, ci troviamo in un punto di Selva Candida dove dovrebbe sorgere la nuova piazza che è attesa dai residenti, poiché rappresenterebbe un luogo di incontro e socializzazione (per adesso, nel quartiere, c’è solo la storica piazza Sabbioneta). Dove adesso imperversa il degrado, sono previste un’area giochi, un parcheggio, due aree attrezzate e una fermata dell’autobus. Si tratta di un progetto finanziato dall’Acru (Associazione consortile di recupero urbano) Nuova Periferia. Su questo argomento Luigi Cattivelli aveva riferito a RomaToday: “La speranza è che l’iter possa andare avanti. Il dipartimento Pau (Programmazione e attuazione urbanistica) lo scorso 23 ottobre ha chiesto all’Amministrazione locale di esprimere le proprie valutazioni sulla necessità e la priorità della realizzazione di una piazza e di un parco in corrispondenza con via Nosate e via Grezzago. Pertanto, sollecitiamo il Municipio XIV affinché dica la sua”.