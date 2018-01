Selva Candida, 'congelata' la richiesta di installazione dell’antenna telefonica

Uno stop, un congelamento della concessione di autorizzazione per l’antenna telefonica di via Broni, a Selva Candida. A riferirlo a RomaToday è Paolo De Laurentiis, consigliere del M5S e presidente della commissione Ambiente nel Municipio XIV, il quale ha letto la comunicazione del Dipartimento Pau (Programmazione e attuazione urbanistica) nella quale veniva annunciato il blocco dell’iter per consentire di eseguire ulteriori accertamenti in merito alla stazione base, la cui richiesta di installazione aveva creato delle polemiche, vista la vicinanza di un asilo nido, la Palma Birichina.

"Un risultato fortemente voluto"

“Appena possibile – ha commentato De Laurentiis a RomaToday – mi regalerò un momento di felicità, vedendo giocare i bimbi dell’asilo nido. Questo risultato è stato fortemente voluto. Ed è stato ottenuto superando vari ostacoli burocratici e norme poco precise sulle competenze degli uffici. Ringrazio il minisindaco, Alfredo Campagna, il direttore dell’ufficio tecnico, Antonio Fernando Di Lorenzo, per avermi supportato. Un grazie, poi, va al Movimento Cinque Stelle di Monte Mario che ha sempre appoggiato ogni mia iniziativa. Inoltre, voglio menzionare i consiglieri di minoranza Massimiliano Pirandola, Stefania Portaro e Stefano Oddo che tempestivamente mi avevano segnalato la questione”.

Cosa è accaduto

A breve sarebbe scaduto il periodo del silenzio assenso, ossia i novanta giorni dalla data di richiesta dell’installazione in cui si possono presentare osservazioni in merito. De Laurentiis, sull’argomento, aveva di fatto chiesto al direttore tecnico Di Lorenzo di effettuare i dovuti controlli. Ebbene, la documentazione circa la richiesta risultava essere generica. Non solo: la distanza tra il luogo della realizzazione della stazione radio base e l’asilo, struttura questa altamente sensibile, era inferiore ai cento metri.

Ulteriori accertamenti

“A seguire ho convocato un’altra commissione – ha concluso De Laurentiis – dove è stato espresso un indirizzo di contrarietà alla realizzazione dell’antenna telefonica. Adesso ci saranno gli ulteriori accertamenti. Ma vista la situazione, possiamo essere soddisfatti del lavoro svolto”.

La raccolta firme

A novembre il sito on line del Municipio XIV riportava l'informativa sulla richiesta di installazione di una stazione radio base in via Broni. Tra i primi a protestare fu Stefano Oddo, che ottenne subito il sostegno di Massimiliano Pirandola. "Se non avrò risposte soddisfacenti farò partire una raccolta firme" furono le parole di Oddo. Contemporaneamente, la commissione Ambiente ha lavorato per fare luce sulla vicenda. Fino al blocco momentaneo della concessione di autorizzazione.