Selva Candida al buio: "Illuminazione spenta e nessuno interviene"

"La sera, verso le 22, si fa buio pesto". Chiara è una residente di via Casteggio, zona Selva Candida, dove da tempo ("diversi giorni, molti giorni") mancherebbe l'illuminazione. Questa, infatti, è la denuncia mista a rabbia: "Nessuno è intervenuto, non si sa quanto andrà avanti questa situazione".

"Non è il massimo"

"Diciamo che non è il massimo – ha riferito Chiara – soprattutto con i furti che ci sono stati nel recente passato. Insomma, non stiamo proprio tranquilli. L'assenza di illuminazione, qui, non c'era mai stata per così tanto tempo. Qualche giorno, se non ricordo male, quest'inverno ma era stata ripristinata immediatamente".

Segnalazioni sui social

Sui Facebook, nel frattempo, non sono mancate le segnalazioni riguardanti altre strade: via Soncino, via Morbegno, via Garlasco. Qui, ha commentato Marco, "siamo al buio da almeno una settimana e faccio una stima al ribasso. C'è un problema di sicurezza. Se dovesse proseguire tale stato delle cose, valuteremo il da farsi".