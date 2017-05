Riserva Grande, il parco resta chiuso: "Silenzio a Cinque Stelle"

"Erba alta e cancelli chiusi, è una vergogna". Alessandro Montanari, presidente dell'associazione Fare XIV, non ha usato mezzi termini e ha parlato di "silenzio a Cinque Stelle" in merito al parco di Riserva Grande. Inoltre ha annunciato che sabato 6 maggio, in mattinata, si terrà un'iniziativa in via Santi Martiri di Selva Candida per fare il punto della situazione.

LA VICENDA - Come raccontato in più di una circostanza da RomaToday, l'opera rientra nel piano di recupero urbano Palmarola-Selva Candida e aggiudicatario del bando è il Comitato civico Selva Candida. La situazione è ingarbugliata, basti pensare che lo scorso dicembre venne fuori che ancora mancavano gli allacci a luce e acqua.

AFFONDO - "Il presidente del Municipio XIV, Alfredo Campagna e gli assessori competenti dopo quasi un anno di silenzio prendano in carico questa incresciosa situazione – ha insistito Montanari – cercando nel minor tempo possibile di provvedere all'attesa consegna".

REPLICA - La risposta del M5S è arrivata per bocca di Paolo De Laurentiis, presidente della commissione Ambiente di Monte Mario: "Il signor Montanari faccia sapere dove e quando ci sarà l'incontro. Così, carte alla mano, smentiremo chi ci accusa di immobilismo. Per quanto riguarda la vicenda, ricordo che manca il completamento delle opere e la relativa documentazione, da parte del Pau (Programmazione e attuazione urbanistica, ndr) e del Dipartimento Tutela ambientale. L’ufficio tecnico del Municipio – ha spiegato – ha inviato vari solleciti, per avere gli atti necessari, in modo da permettere la fruibilità del parco e la consegna al Comitato".