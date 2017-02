Via Poggio delle Corti, dopo un anno torna la luce: le lampade erano bruciate

Nell'ultimo anno i lampioni si erano spenti alla spicciolata. In via Poggio delle Corti, Municipio XIV, non c'era più luce. Fino alla buona novella: negli ultimi giorni è tornata l'illuminazione. Ma cosa era accaduto? Secondo quanto appreso, le lampade erano bruciate. E nessuno le aveva cambiate.

COLLOQUIO - Sandro Chinni, consigliere del M5S, contattato da Roma Today ha confermato: "Il problema persisteva da dodici mesi. Io avevo inviato delle note scritte, sia ad Acea che al costruttore, il Consorzio Nomentum. Con quest'ultimo, l'intervento era a suo carico, ho avuto modo di parlare a dicembre, durante il sopralluogo al Parco di Riserva Grande. Nell'occasione – ha continuato – devo ammettere che c'è stata massima disponibilità per risolvere la situazione. La promessa è stata mantenuta".

BUONA NOTIZIA - "Ogni tanto una buona notizia – è stata la dichiarazione apparsa sulla pagina Facebook del Comitato Oasi Riserva Grande – praticamente sono terminati i lavori per il ripristino dell'illuminazione pubblica. Entro la prossima settimana, ci sarà la sostituzione delle lampade degli ultimi tre lampioni rimasti spenti". Infine il commento: "Avevamo inoltrato numerose segnalazioni ad Acea senza ricevere spiegazioni".