Palmarola sprofonda ancora: cede manto stradale, bus deviati

Le strade di Palmarola come un vero e proprio colabrodo. Cede ancora il manto stradale del quartiere periferico del Municipio XIV. Dopo le storiche voragini di via Inzago questa volta ad aprirsi è via Cusano Milanino.

Palmarola, cede il manto stradale di via Cusano Milanino

Su una delle “toppe” messe per coprire uno dei tanti dissesti del manto stradale si è aperta una profonda falla, così la Polizia Locale di Roma Capitale ha dovuto transennare il tratto. Chiusa al traffico la strada.

Voragine a Palmarola: deviate 998 e N913

A causa del cedimento del manto stradale di via Cusano Milanino deviate anche le linee bus 998 e N913.

La linea 998 direzione "Ponderano" devia in via di Casal del Marmo, via del Fosso Santo Spirito e via Linarolo. Di notte la linea n913 direzione via Tarsia da via Casal del Marmo devia in via del Fosso di Santo Spirito, via Linarolo, via Segrate.