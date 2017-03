Municipio XIV, "apre un centro accoglienza?": interrogazione del consigliere Accorinti

Un voce che si è sparsa nel Municipio XIV e che è finita all’oggetto di un’interrogazione, firmata dal consigliere di Fratelli d’Italia, Fulvio Accorinti. Il condizionale è d’obbligo ma, come ha sottolineato l’esponente del centrodestra, “sarebbe in procinto di aprire un nuovo centro per rifugiati e richiedenti asilo in una struttura situata in vicolo di Monte Arsiccio”.

Nessuna certezza e nemmeno alcuna smentita. Insomma, c’è silenzio al momento. “Anche in questo caso – ha ricordato Accorinti – come già accaduto in precedenza con l’apertura del centro per richiedenti asilo politico in via del Casale di San Nicola, il Consiglio e la cittadinanza, a oggi, non sono stati informati né è stato avviato un confronto sulla questione”.

Accorinti, così, ha preteso una risposta dal minisindaco, Alfredo Campagna. Innanzitutto, ha chiesto se “rispondano al vero le notizie che circolano circa l’apertura di un nuovo centro per richiedenti asilo politico”. Inoltre ha evidenziato che sarebbe opportuno “un confronto con la prefettura, per ricevere informazioni sui siti previsti nel territorio come nuovi centri di accoglienza, avviando un confronto con la cittadinanza e il Consiglio, prima di generare tensioni e proteste”.

L’esponente di FdI ha infine domandato se la struttura individuata sia stata oggetto “di interventi e opere nelle ultime settimane e se la stessa, secondo verifiche da parte della polizia locale e dell’unità operativa territoriale, sia conforme a norme edilizie, urbanistiche e di abitabilità per poter accogliere queste famiglie o comunque decine di persone”.