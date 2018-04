Lavori Acea a Selva Candida: niente acqua per otto ore

I rubinetti potrebbero rimanere a secco nella giornata di domani, giovedì 5 aprile, a Selva Candida, Municipio XIV. Acea Ato 2, in una comunicazione di servizio, ha annunciato che è prevista una manovra programmata in via di Selva Candida, all'angolo con via Alberto Araldi. Ciò significa che - per un arco di tempo - si verificherà la sospensione del flusso idrico.

Niente acqua a Selva Candida

L'acqua potrebbe mancare nella fascia oraria che andrà dalle 8 alle 16 nelle seguenti strade: via di Selva Candida (dal civico 400 al civico 560), via Carmine Calò, via Alberto Araldi, via Norma Fratelli Parenti.

Informazioni per i cittadini

Acea Ato 2, che si scusa per il disagio, ha riferito che i residenti possono avere tutte le informazioni del caso relative alle operazioni in atto a Selva Candida. In che modo? Contattando il numero verde 800130335.