Coronavirus, non solo pacchi alimentari: donati kit didattici a bambini in difficoltà

Dai progetti socio umanitari in Africa alla solidarietà per le famiglie fragili di Roma: nel pieno della crisi da Coronavirus la onlus Progetto Marco si è mobilitata per aiutare i cittadini più in difficoltà dei quartieri Ottavia, Palmarola e Trionfale.

Coronavorus, kit didattici per i bambini di Ottavia e Palmarola

Prima l’acquisto dei pacchi alimentari distribuiti attraverso i supermercati di zona, poi i kit didattici per sostenere i bambini delle famiglie bisognose nelle loro lezioni a distanza e nelle attività per ingannare la noia da quarantena. “Coloriamo il mondo” – questo il nome dell’iniziativa solidale messa in campo con la collaborazione della cartolibreria Carta, Penna & Fantasia di Casal del Marmo.

Matite, pennarelli, colori, album da disegno, colla, forbici e altro materiale che arriveranno nelle camerette di 50 bimbi più fragili della periferia del Municipio XIV. “Sono certa che sarà un regalo che li renderà felici” – ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, elogiando l’iniziativa dei kit didattici della Progetto Marco onlus.

Coronavirus, Raggi a Casal del Marmo: “Bambini fascia che soffre di più”

“I bambini sono probabilmente la fascia che sta soffrendo di più questa situazione, lontani dai loro coetanei e dalle loro abitudini. È importante trovare un modo per far trascorrere il tempo facendoli divertire. Non tutti, però, hanno la possibilità di acquistare giochi o passatempi”. Per questo la Sindaca ha ringraziato l’associazione, i titolar della cartolibreria e tutti i cittadini che durante questo periodo stanno aiutando i più fragili. “Lo spirito di collaborazione che è emerso a Roma ci rende una comunità forte. Supereremo questa emergenza insieme”.