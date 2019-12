La Torresina che legge si fa in tre: nell’area cani arriva la Bibliocuccia

Torresina si immerge nei libri e saluta il suo terzo punto di bookcrossing: dopo la Bibliocabina nel parco Zietta Liù e quello del Box Libera Libri nel centro commerciale, nell’area cani tra via Barbato e via Orlando è arrivata la Bibliocuccia.

La Bibliocuccia di Torresina

A donare la cassetta riadibita a piccola libreria per il quartiere un artigiano della zona scomparso di recente: tra la ricerca delle autorizzazioni necessarie e i passaggi burocratici il signor Carlo Giustiniani, che già si era occupato degli scaffali interni della Bibliocabina, non ha fatto in tempo a vedere l’installazione della sua opera che aveva realizzato nel 2016 nel giardino dedicato agli amici a quattro zampe.

Ci ha pensato il figlio Antonio, del Comitato di Quartiere Torresina, a regalare la Bibliocuccia ai lettori della zona.

“Mi sono incaponito per cercare le autorizzazioni necessarie per poterla mettere in modo ufficiale, mi sono scontrato con tanti muri di gomma negli uffici: non siamo riusciti ad inaugurarla prima ma a cinque mesi dalla sua scomparsa. Mio papà ci ha messo il cuore per farla, finalmente sono riuscito a mantenere la promessa” – ha detto Antonio Giustiniani durante l’inaugurazione.

A Torresina tre punti di bookcrossing

La Bibliocuccia di Torresina sarà presa in custodia dai volontari che si prendono cura dell'area e dal Comitato dei residenti che l'ha aggiunta al circuito di libero scambio di libri di cui già si occupa nel quartiere.

Con l’inaugurazione della Bibliocuccia e la Torresina che legge a farsi in tre salgono a circa tremila i volumi in libera circolazione e scambio nella zona. Ora, mentre i cani sgambettano e giocano, i loro padroni potranno immergersi nella lettura.